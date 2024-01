Livorno | 53enne sorpreso a forzare portone di un condominio nel quartiere salesiani

... è scattato il tradizionale ritiro di Riotorto (), dove fino al 7 gennaio pedaleranno le '... muoreIncidente aereo in Spagna, muore il 48enne piacentino Loris Sabatucci: la passione per ...2 gennaio 2023 - Sorpreso a forzare l'ingresso di un condominio, denunciatolivornese. Aveva anche un coltello Unlivornese è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo ...Un 53enne livornese è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e danneggiamento ...Un 53enne livornese è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e danneggiamento. A sorprenderlo nella notte del 2 gennaio, i carabinieri intervenuti ai Salesiani dove un abitante ...