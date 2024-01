LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 73-77 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | match ancora equilibrato alla Segafredo Arena | ultimi 5? decisivi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-79 TAP-IN DI CORDINIER: ESPLODE LA, E’ IL CANESTRO DEL SORPASSO! TIME-OUT. 79-79 ISAIAAAA CORDINIEEEEER! LA BOMBA DEL PAREGGIOOOOOOOO 76-79 Tap-in di Serge Ibaka: doppia doppia per il campione NBA con i Toronto Raptors con 13 punti e 10 rimbalzi! 76-77 MARCOOO BELINEEELLLIII! TRIPLAAAAAAAAAAA Stoppata di Zizic! Coach Pablo Laso chiama un minuto di sospensione. 73-77 Andreas Obst dall’angolo muove solo la retina: tripla e +4, altro time-out di coach Banchi! 73-74 1/2 per Daniel Hackett: -1 e possesso. Fallo antisportivo di Serge Ibaka su Daniel Hackett! 72-74 Giocata da fuoriclasse di Daniel Hackett: esplode la, -2 delle V Nere! 70-74 ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa a testa molto ... (sportface)

Una Virtus Bologna inattesa solitaria seconda in classifica di EuroLeague si presenta ai suoi tifosi della Segafredo Arena con due novità nella prima di ritorno della stagione regolare ...