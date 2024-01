LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 65-69 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Belinelli e Shengelia tengono a contatto i bianconeri alla terza sirena

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-74 Penetrazione di Daniel Hackett: buona l’uscita dei padroni di casa dal minuto di sospensione, -6! 66-74 Bomba micidiale di Andreas Obst: +8e time-out chiamato da coach Luca Banchi! 66-71 1/2 per Ante Zizic dlunetta: primo punto in magliaper il centro croato! 65-71 Schiacciata di Devin Booker: +6! Inizia l’ultimo quartoSegafredo Arena! Va in archivio anche lafrazione: all’ultima pausa breve del match ilrimane avanti sullaper 65-69! 65-69 Finta ed appoggio vincente di Marco! 63-69 Sylvain Francisco segna col fallo e chiude il 2+1: i bavaresi ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa a testa molto ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa a testa molto ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 16 punti per Carsen Edwards finora protagonista assoluto del primo tempo, mentre per la Virtus 9 ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa a testa molto ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa a testa molto ... (sportface)

L'evento ha avuto una diretta streaming sul canale BartoHDed ha registrato migliaia di ... figura di riferimento ed organizzatore delle attività dellaL'Aquila. Un bilancio, dunque, ......di Team Manager del Matera Calcio in serie D (2013/2014) e in seno alla Scuola CalcioBojano ... Formato è anche tra i telecronisti della dirette della web - tv federale www.topbocce., che ...Una Virtus Bologna inattesa solitaria seconda in classifica di EuroLeague si presenta ai suoi tifosi della Segafredo Arena con due novità nella prima di ritorno della stagione regolare ...Ore dopo il Bayern Monaco, c'è un'altra tedesca per la formazione di Banchi, che stavolta vola a Berlino in casa dell'Alba. Ultime notizie, link e live streaming… Leggi ...