LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 42-46 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | 16 punti per Carsen Edwards | i bolognesi si affidano alle triple

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 16perfinora protagonista assoluto del primo tempo, mentre per ladi Daniel Hackett e 7 di ‘Iffe’ Lundberg. Bavaresi più precisi dal pitturato (71.4%) e dall’arco (50%), con le V Nere che vanno poche volte in lunetta (due soli tiri liberi, entrambi segnati da Isaia Cordinier). La preghiera di Daniel Hackett non va a bersaglio: dopo 20? ilè avanti 42-46 a! 42-46 ACHILLEE POLONAAARAAAA!! TRIPLAAAAA 39-46 Tripla di: bottino personale aggiornato a 16! 39-43 Schiacciata di potenza di Devin Booker: +4! 39-41 2/2 per Isaia ...