LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Innsbruck in DIRETTA | bene Wellinger! avanti Bresadola | squalificato Insam per tuta irregolare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48: Questa la classifica della prima serie: 1 Q HOERL Jan AUT 134.0 139.7 2 Q KOS Lovro SLO 135.0 129.8 2 Q KOBAYASHI Ryoyu JPN 128.5 129.8 4 Q ZYLA Piotr POL 89.7 131.0 128.2 5 Q WELLINGER Andreas GER 132.0 127.3 6 Q HAYBOECK Michael AUT 131.0 127.1 7 Q LANISEK Anze SLO 124.5 125.7 8 Q NIKAIDO Ren JPN 126.5 122.0 9 Q KRAFT Stefan AUT 123.0 119.9 10 Q EMBACHER Stephan AUT 126.0 119.7 11 Q ZAJC Timi SLO 123.5 119.0 12 Q AIGNER Clemens AUT 127.5 118.9 13 Q KOUDELKA Roman CZE 125.5 118.7 14 Q TSCHOFENIG Daniel AUT 126.0 117.2 15 Q AIGRO Artti EST 123.5 115.8 16 Q DESCHWANDEN Gregor SUI 129.0 114.3 17 Q LINDVIK Marius NOR 123.5 114.0 18 Q RAIMUND Philipp GER 127.5 113.8 19 Q GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 113.0 20 Q STOCH Kamil POL 121.5 111.6 21 Q LEYHE Stephan GER 124.5 111.5 22 Q SUNDAL Kristoffer Eriksen ...