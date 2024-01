LIVE Tour de Ski 2024 | Sprint Davos in DIRETTA | qualificate Monsorno | Sanfilippo e Ganz Tocca agli uomini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE QUALIFICAZIONI 15.00 Questi i pettorali degli italiani: Federico Pellegrino col 14, Elia Barp col 43, Simone Daprà col 52, Martino Carollo col 56, Giandomenico Salvadori col 58, Dietmar Noeckler col 66 e Paolo Ventura col 67. Per via delle defezioni appena citate saranno 75 gli atleti in lotta per i 30 posti della fase finale. 14.55 Alle 15.04 partiranno le qualificazioni maschili. La startlist contava 77 atleti, ma sono già giunte le defezioni dello statunitense Ben Ogden, che era il leader della classifica a punti delde Ski, e dell’elvetico Nicola Wigger. Virtualmente il nuovo leader della classifica a punti è il transalpino Lucas Chanavat. 14.50 Le qualificazioni femminili vedono la tripletta svedese con Jonna Sundling prima in 2’33?43, Linn Svahn seconda ...