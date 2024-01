LIVE Tour de Ski 2024 | Sprint Davos in DIRETTA | Pellegrino in semifinale! Cade Amundsen | Carollo e Barp ci provano Azzurre fuori ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE QUALIFICAZIONI 17.40: Questi i protagonisti della terza batteria: 1 GROND Valerio SUI 2 JENSSEN Matz William NOR 3 HAEGGSTROEM Johan SWE 4 BOURDIN Remi FRA 5 FOETTINGER Michael AUT 6 SOSSAU Anian GER 17.38.C’E’! L’azzurro trova lo spunto vincente nel rettilineo finale, brucia Jay e batte anche Evensen per il primo posto.è in semifinale, assieme a Evensen. Vuorinen è ripescabile assieme a Schumacher 17.37:terzo al primo passaggio dal traguardo 17.34: C’è Federicoal via della seconda batteria. Non mancano gli avversari. Questi i protagonisti: 1Federico ITA 2 JAY Renaud FRA 3 VUORINEN Lauri FIN 4 GOLBERG Paal NOR 5 EVENSEN Ansgar NOR 6 ...