LIVE Tour de Ski 2024 | Sprint Davos in DIRETTA | Federico Pellegrino ritroverà buone sensazioni su una pista amica?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE QUALIFICAZIONI Buongiorno e benvenuti allatestuale dellain tecnica libera di(Svizzera) delde Ski, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-. Alle ore 14.30 si disputeranno le qualificazioni, mentre alle ore 17.00 si terranno le finali. Saranno nel complesso 11 gli azzurri al via: tra le donne sono rimaste in gara Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Sanfilippo ed Anna Comarella, mentre tra gli uomini sono presenti, Elia Barp, Simone Daprà, Martino Carollo, Giandomenico Salvadori, Dietmar Noeckler e Paolo Ventura. Le qualificazioni della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: Grazie per averci seguito, buona serata e buon anno, appuntamento a domani alle 13.30 per la ... (oasport)

All'album segue undi più di 100 concerti in tutta Italia e Europa , con aperture importanti, come quella ai Sigur Ros per gli I - Days 2016 di Milano. Nel 2017 esce invece 'at Jazz Club ...Successivamente è stato impegnato in una tournée mondiale, "Supply Chain Issues", seguita dall'esibizione al Saturday Nighta febbraio 2023. Di recente, inoltre, l'artista ha presentato una ...Piacenza, 2 gennaio 2024 – Era il febbraio 2023 quando nel corso della finale gruppi del Concorso Bettinardi, collegato da sempre al Piacenza Jazz Fest con l’intento di scovare e far brillare i giovan ...In uno show mozzafiato trent’anni di hit, tra gli ultimi successi e le canzoni più iconiche che hanno fatto la fortuna della cantante ...