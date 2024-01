LIVE Sonego-Mannarino 4-6 2-1 | Italia-Francia United Cup in DIRETTA | l’azzurro costretto a fare i numeri nel 2° set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-GARCIA A SEGUIRE Fortunatissimosu questo dritto: palla che balla due volte sul nastro e poi termina la sua corsa nella metà campo diin maniera beffarda. 2-1 per il piemontese nel 2° set. Il transalpino andrà a servire. Vantaggio, bravissimoa togliersi dai piedi un’altra risposta super di. 40-40 Non trova il passante di rovescio, dopo cheha messo tanta aggressività in risposta. 40-30 Ace con effetto slice di. 30-30 Ottimo stavolta l’attacco di dritto die passante in rete di. 15-30 Palla corta in rete ...