LIVE Sonego-Mannarino 1-0 | Italia-Francia United Cup in DIRETTA | comincia bene il torinese!

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-GARCIA A SEGUIRE 15-0 Ottima prima di servizio del francese, non impattain risposta. Ottimo servizio slice da destra e 1-0 pernel primo set.al servizio. 40-15 Rischiae commette il primo doppio fallo. 40-0 Splendida la palla corta diche esceda questo scambio. 30-0 Ottimo servizio-dritto die niente da fare per. 15-0 Ottimo servizio in slice die rovescio difermato dal nastro. 00.39 SIal servizio. 00.38 Giusto ricordare che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la sfida Italia-Francia in tv/streaming – La presentazione di Italia-Francia – Italia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GARCIA A SEGUIRE Come seguire la sfida Italia-Francia in tv/streaming – La ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GARCIA A SEGUIRE 00.33 I giocatori sono in campo e a breve effettueranno il ... (oasport)

L'Italia sfida la Germania all'esordio con il match clou trae Zverev che ha premiato il 26enne di Amburgo dopo tre set: il match sarà deciso dalla sfida di doppio misto . Gli azzurri, dopo ...A che ora e come seguire il doppio misto di Italia - Germania tra/Moratelli e Kerber/Zverev , match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024 . Dopo ... SEGUI ILDI ITALIA - ...Ultima giornata della fase a gironi della United Cup e nella notte italiana tra il 2 ed il 3 gennaio è in programma la sfida tra l'Italia e la Francia, a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la sfida Italia-Francia in tv/streaming - La presentazione di Italia-Francia - Italia qualificata ai quarti di finale se... Buongiorno e bentrova ...