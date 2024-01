LIVE Paolini-Garcia | Italia-Francia 0-1 United Cup in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurra al servizio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-MANNARINO 15-0e dritto. Subito il marchio di fabbrica della transalpina. 1-0 Game. ACE numero uno del, che parte bene. 40-0 Scappa via la volèe d’opposizione di rovescio della francese. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di. 15-0 Si parte con una prima vincente di. PRIMO SET 02:49 Giocatrici in campo e riscaldamento prepartita in corso. Tra poco più di tre minuti via al match conal! 02:45 Sono sei i confronti diretti tra Jasminee Caroline. La transalpina guida per 4-2, ma le due vittorie della toscana sono giunte nelle sfide ...