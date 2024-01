LIVE Paolini-Garcia 4-6 7-5 1-4 | Italia-Francia 0-1 United Cup in DIRETTA | la francese prende il largo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-MANNARINO 15-15 Jasmine non contiene la risposta di dritto dell’avversaria. 15-0 A metà rete il dritto dal centro di. 2-4 CONTROBREAK! Non è ancora finita! Non passa il rovescio dellain uscita dal servizio. 30-40 Palla break. In corridoio la volèe di rovescio di. Piccola opportunità per riaprire un minimo questo terzo set. 30-30 Decolla la risposta di dritto di. 15-30 Spinge con il dritto e chiude con il rovescio in avanzamento la toscana. 15-15 Ottimo l’attacco in controtempo dell’azzurra. Forza Jasmine! 15-0 Brutta risposta di, che non deve staccare mentalmente. 4-1 Doppio break ...