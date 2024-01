LIVE – Musetti-Kotov | secondo turno Atp Hong Kong 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 250 di(cemento outdoor). Il carrarino torna in campo dopo aver debuttato in scioltezza contro la wild card di casa Chak Lam Coleman Wong. Adesso l’asticella si alza notevolmente con il top settanta russo, che al primoha spezzato la resistenza del portoghese Nuno Borges. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera allo di circuito maggiore.partirà leggermente favorito ma dovrà stare attento alla pesantezza di colpi del bombardiere sovietico, protagonista di un finale di 2023 da incorniciare e partito con il piede giusto anche nel nuovo anno. ...