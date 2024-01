LIVE Musetti-Kotov | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | si gioca in tarda mattinata

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il russo Pavel. Dopo il buon esordio contro il padrone di casa Wong, il toscano deve alzare l’asticella al cospetto del numero 67 del ranking mondiale. Non ci sono confronti diretti tra i due, con il vincente della sfida che troverà ai quarti uno tra il russo Khachanov ed il finlandese Ruusuvuori., ventiduenne di Carrara, si presenta all’esordio stagionale neppure due mesi dopo aver sollevato al cielo l’insalatiera della storica Coppa Davis. Rinfrancato dal brillante successo di squadra, il toscano proverà a ritrovare la verve giusta per continuare a ...

Musetti e Kotov scenderanno in campo oggi (mercoledì 3 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match. A Hong Kong sarà presente Lorenzo Musetti, in un tabellone che annovera, tra gli altri, i russi Kotov e Khachanov.