LIVE Musetti-Kotov | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:33 Sono in campo Lorenzoe Pavel. In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di duevia alcon l’azzurro al servizio! 15:29 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra, con il russo che sul finire della passata stagione ha impressionato sul veloce indoor. 15:25 Adsono ormai le 22:25. Programma della giornata che ha subito un forte ritardo a causa della maratona che ha aperto le danze. Il cinese Shang ha infatti impiegato ben 3 ore e 35di gioco per superare l’olandese Van de Zandschulp. 15:21 Il finlandese Ruusuvuori la spunta al terzo set ed approda ai quarti. ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI e Kotov scenderanno in campo oggi (mercoledì 3 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo ... A Hong Kong sarà presente Lorenzo, in un tabellone che annovera, tra gli altri, i russi ... Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis , dove poter vivere le più belle sfide dai sei ... Lorenzo Musetti inaugura la nuova stagione al Bank of China Hong Kong Tennis Open, ATP 250 sul duro (Greenset) al Victoria Park Tennis Stadium, con un montepremi di $739.945…