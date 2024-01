LIVE Musetti-Kotov | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo nel primo pomeriggio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:56 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Programma in sensibile ritardo addopo la maratona da oltre tre ore e mezza e tre tiebreak che ha aperto la giornata. Il cinese Shang si è infatti imposto per 7-6 al terzo sull’olandese Van de Zandschulp. Ora è in corso il secondo set tra l’americano Tiafoe ed il serbo Kecmanovic.entrerà invece indopo il match tra il russo Khachanov ed il finlandese Ruusuvuori. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzo ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI

Musetti e Kotov scenderanno in campo oggi (mercoledì 3 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match.

A Hong Kong sarà presente Lorenzo Musetti, in un tabellone che annovera, tra gli altri, i russi...

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti ed il russo Pavel Kotov.