LIVE Musetti-Kotov | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Ruusuvuori-Khachanov

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:56 Amici di OA Sport è terminato da pochi istanti il primo set del match tra il russoed il finlandese Ruusuuori. Lo scandinavo si è imposto per 7-6 (2). Al termine di questo incontro toccherà finalmente a Lorenzo Mussetti. A tra poco! 12:35 Concluse le fatiche per Francis Tiafoe. L’americano regola in due set Kecmanovic ed approda ai quarti di finale. Tra pochi minuti sarà dunque la volta di. 11:56 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Programma in sensibile ritardo adla maratona da oltre tre ore e mezza e tre tiebreak che ha aperto la giornata. Il cinese Shang ...