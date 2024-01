LIVE Camila Giorgi-Ostapenko 1-6 | WTA Brisbane 2024 in DIRETTA | primo set dominato dalla lettone

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-KLEIN DALLE 4.00 1-6 SET! Accelera con il rovescio la, prima di infilare in contropiede l’azzurra con il dritto. 40-30 Risposta di dritto diche termina in rete, set point. 30-30 Stringe troppo il dritto l’azzurra, palla che termina in corridoio. 15-30 Regge bene lo scambio, sbaglia con il dritto. 15-15 Secondo doppio fallo per. 15-0 Ace con la seconda per la. 1-5 BREAK! L’azzurra riesce a far partire lo scambio, ma il dritto discappa via. Adesso lapuò servire per il ...