LIVE Camila Giorgi-Ostapenko 0-1 | WTA Brisbane 2024 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-KLEIN DALLE 4.00 15-0 Finisce in rete la risposta di rovescio. 0-1 GAME! Ace per la numero 12 del mondo, il primo dell’incontro. 40-30 Prima al centro vincente per. 30-30 Grave errore con il dritto per la lettone. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Trova un buon angolo con il dritto, non controlla la difesa in allungo l’azzurra. 15-0 Out la risposta di. PRIMO SET 06.41 Tutto pronto per il via delal servizio. 06.38si sono affrontate quattro volte in carriera, di cui tre sull’erba britannica. Il ...