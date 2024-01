LIVE Arnaldi-Klein 6-4 | 3-6 | 3-3 ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 3-3 Gioco: si spegne in rete la risposta di rovescio dell’azzurro. 40-0 Vola via il rovescio dell’italiano. 30-0 Termina lungo il tweener di, che era riuscito a prendere bene la rete con il dritto. 15-0 Servizio ad uscire, dritto lungolinea e volee smorzata vincente per lo slovacco. I servizi stanno facendo da padroni nelset. In quest’avvio di parziale sono stati vinti solamente 4 punti in risposta, due per giocatore. 3-2 Gioco: altro punto diretto per il ligure, che rimane avanti nel punteggio nelset. 40-0 Prima ad uscire vincente per l’italiano. 30-0si apre benissimo ...