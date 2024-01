LIVE Arnaldi-Klein 5-4 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il primo set

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 40-15 Il ligure spinge bene con il colpo in uscita dal servizio e si procura due set point. 30-15 Vola via il dritto del, che aveva provato ad essere aggressivo per punire un’incertezza dell’avversario rimasto nella terra di nessuno. 30-0 Servizio e dritto per. 15-0 Ace! È il quinto pernella partita. Dopo il cambio di campo Matteoservirà perilset.ha vinto il 73% dei punti con la prima di servizio, entrata il 54% delle volte, ed il 46% con la seconda. Numeri distanti da quelli visti nel match con Fucsovics, ma viziati da un inizio di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 30-0 Servizio ad uscire vincente per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 15-30 Servizio ad uscire e dritto in ... (oasport)

... 'Nadal Mi sono allenato con lui, sta bene' Ieri alle 15:20 Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventiScaricala ...In piazza Colombo è tornato il Suzuki Stage con performancedi grandi artisti, da Pierò Pelu e ... Grande festa al Tennis Sanremo di corso Matuzia per Matteo, il campione sanremese che ha ...Tanta Italia in campo mercoledì 3 gennaio, non solo per la compagine azzurra impegnata nella United Cup, ma anche per quanto riguarda l'ATP di Hong Kong.Il ritorno in campo, a distanza di un anno, di Nadal ha catalizzato l'attenzione all'ATP di Brisbane, ma il tennis italiano non ha perso di vista Matteo ...