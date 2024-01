Littler-Humphries oggi in tv | orario e diretta streaming finale Mondiale freccette 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), mercoledì 3 gennaio, andrà in scena l’attodeldi. Sarà sfida tra il numero 3 del mondo Lukee l’incredibile favola di Luke, 16enne numero 164 del ranking. Il classe 2007 ha battuto nel suo percorso due veterani come Van Barneveld, 4-1 agli ottavi, e Rob Cross, 6-2 in semiarriva incon un solo set perso nelle ultime due partite, 6-0 a Williams e 5-1 a Chisnall. Si parte alle 21:15 inesclusiva su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni e Giorgio Basile, con commento tecnico di Giordano Reale. SportFace.

