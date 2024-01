Lite fuori da un hotel a Bournemouth | Gascoigne salvato da un cliente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ancora guai per la leggenda del calcio inglese Paul, coinvolto in unacon due personeda unsul lungomare di. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il 56enne ex centrocampista di Tottenham e Lazio era in stato confusionale quando è stato avvistatoda unnella cittadina del sud dell’Inghilterra, mentre stava litigando in modo acceso con un uomo e una donna, che presumibilmente stavano cercando di prendergli dei soldi. Per fortuna di Gazza è intervenuto a salvarlo undello stesso albergo, il 54enne Terry Swinton. L’uomo è riuscito a riportareinper fargli sbollire la rabbia, e dopo essere rimasto con lui una decina di minuti, lo ha poi affidato ...

Gli Usa hanno bollato come 'retorica provocatoria e irresponsabile' le dichiarazioni sul reinsediamento dei palestinesiGaza dei ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. 'Ci è stato detto ripetutamente e costantemente dal governo israeliano, compreso il primo ministro, che tali dichiarazioni non ...Altro episodio da dimenticare per Paul Gascoigne . Come riferito dai media inglesi, l'ex attaccante della Lazio è stato protagonista di unaavvenuta all'esterno di un hotel di ...Ancora guai per la leggenda del calcio inglese Paul Gascoigne, trovato "fisicamente e mentalmente malconcio" dopo una lite con due persone fuori ...Il ciclista australiano avrebbe aggredito il connazionale in occasione dell'edizione 2019 dell'Amgen Tour of California ...