Liorni parte a razzo | festeggia la Rai con un boom di ascolti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un vero inizio con il botto. Marco, elegante e raffinato volto della Rai, instancabile conduttore, torna in video. E lo share s'impenna. "Dopo la chiusura eccellente di 'Reazione a catena', la puntata d'esordio de 'L'Eredità' - andata in onda ieri su Rai1 con la nuova conduzione di Marco- ha registrato l'eccezionale ascolto di 4 milioni e 125mila telespettatori con il 25,1% di share. Il picco d'ascolto è stato di oltre 5 milioni e 190mila pari al 27,9% di share mentre notevolissimo è il risultato sul pubblico femminile, il cui share ha raggiunto il 29.2%. Il programma non otteneva un riscontro di pubblico così importante dal 2 marzo 2023", scrive la Rai in una nota, nel giorno in cuii primi settant'anni di televisione. Sono dati altissimi che il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo ...

