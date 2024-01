Linus dà del “fesso” a Claudio Cecchetto | la difesa del figlio sui social

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il dissing è una pratica che di solito spetta ai rapper. Deriva dal termine disrespect, mancanza di rispetto, e si utilizza per le frecciatine lanciate dagli artisti ai colleghi, originariamente tramite versi dei propri brani, più di recente tramite post e stories sui. Stavolta, però, a macchiarsi di reato di dissing è stata una figura che poco ha a che fare con il rap, seppur deve la sua carriera alla musica. È stato, celebre speaker e fondatore di Radio Deejay a lanciare parole al vitriolo contro il disc jokey. Parole che non sono piaciute a Jody,del celebre personaggio, che è accorso indel padre sul proprio profilo Instragram. “Che”: le parole dicontro...

Di Emilia Filocamo La mia intervista a Linus , che non ha certo bisogno di presentazioni, un altro dei volti noti premiati durante l’evento Facce ... (ildenaro)

- Cecchetto e quel 'fesso' che non è piaciuto a Jody (il figlio di Claudio)su Radio Deejay ha attaccato Claudio Cecchetto e in difesapadre è intervenuto il figlio Jody . Tutto è successo durante una puntata di Deejay chiama Italia .e Nicola Savino ...Ricordando le reazioni quando il direttore della fotografia,Sandgren , mostrava al cast le fotogiorno prima. 'In alcune di esse pensavamo: 'Mio Dio, cos'è quello È il sedere di qualcuno, ...Perché Linus e Cecchetto hanno litigato: chi è Jody il figlio di Claudio. Botta e risposta tra lo speaker e il figlio del talent scout ...“Malissimo RaiUno ieri sera, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante”. Poi la stoccata: “Quanto è fesso quello”. Le parole sono del ...