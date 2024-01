L' Inter prende subito Buchanan In arrivo anche Djaló e Taremi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)e non solo . Attenzione, però, non significa che l'abbia in cantiere altri innesti per il mercato di gennaio " a meno che Sz non si faccia sedurre dal denaro saudita e comunque chi ...

Buchanan e non solo . Attenzione, però, non significa che l'abbia in cantiere altri innesti per il mercato di gennaio " a meno che Sanchez non si faccia sedurre dal denaro saudita e comunque chi arriverebbe al suo posto a zero - , piuttosto occorre ...... chedal Rouen (terza serie francese) l'attaccante Fares Ghedjemis. Ma i colpi di inizio anno sono in realtà molti di più. Perché l'ha per esempio completato l'operazione legata all'...“Colpo di testa”, titola centralmente La Gazzetta dello Sport con l’Inter che prende Buchanan, il jolly per lo scudetto ...Dopo l'infortunio muscolare di Napoli, Denzel Dumfries è tornato a disposizione di Simone Inzaghi nella trasferta di Genova, in cui è entrato nel corso della ripresa.