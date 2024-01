Lilt | nuovo centro medico su tre piani | parte il conto alla rovescia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 2024 dovrebbe finalmente segnare il trasferimento dellaAvellino (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) nella nuova e più funzionale sede che si ergerà su tre. Confermato che il poliambulatorio che sin dsua nascita opera negli spazi di Fosso Santa Lucia sarà dislocato presso il vicino ex Convento delle Suore Stimmatine in Corso Umberto acquisito direttamente dal Comitato sezionale di Avellino presieduto dal dottor Mario Belli. Per questo ora dovrebbe mettersi in moto la macchina operativa affinchè la nuova struttura sia ristrutturata per lo scopo e quindi possa partire il trasferimento di tutte le attrezzature, chiaramente cercando di non arrecare disagi alle migliaia di pazienti che ogni giorno si rivolgonostruttura sanitaria dove opera personale volontario ed ...