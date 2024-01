Liliana Resinovich | riaperto il caso e disposta la riesumazione della salma

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) . La procura è decisa a fare luce sulIl sostituto procuratore Maddalena Chergia, titolare del procedimento sulla morte di, “ha disposto con la procedura dell‘accertamento tecnico non ripetibile il conferimento, a un collegio di consulenti, dell’incarico di“., una donna di 63 anni residente a Trieste scomparsa il 14 dicembre 2021, è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico a San Giovanni, una zona perifericacittà. Il suo corpo, avvolto in due sacchi di plastica e con la testa in ulteriori due sacchetti. Le indagini hanno inizialmente ipotizzato il suicidio, ma alcune circostanze hanno reso ilpiù ...