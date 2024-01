Liliana Resinovich | disposta la riesumazione del cadavere

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il sostituto procuratore Maddalena Chergia ha disposto ladel corpo di, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e il cuiè stato trovato solo il 5 gennaio 2022. Ad annunciarlo in una nota il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, con lache è stata segnalata come "opportuna" dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte della donna.