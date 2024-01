Licordari | “Il Quirinale è informato male | la direttiva sui Balneari è a prova di scemo…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A parlare in modo netto e chiaro ma con “educazione” è il presidente di Assoal quotidiano La Stampa “La verità è negli articoli 11 e 12 dellaBolkestein, ed è chiara, scritta adi“. Una battaglia che non ha fine. Sulle concessionila “guerra” non è mai finita e chissà mai se finirà, nonostante le direttive che sono arrivate da tempo da parte della Ue e dopo le parole del Capo dello Stato nel discorso di fine anno. Frasi, quelle di Mattarella, che hanno sollevato un bel polverone e fatto agitare tanti esperti del settore. Il primo è il presidente di AssoConfindustria, Fabrizioche dopo il comunicato di fuoco inviato subito dopo il discorso di Mattarella ha ricevuto molti attacchi. “mi ha criticato Mentana, ...