Licenziati a Capodanno | così il 2024 ha salutato più di tremila precari ATA della scuola

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) di Carmelo Sant’Angelo Meno 3, meno 2, meno 1,il nuovo anno ha3.166 assistenti tecnici ed amministrativi. Fedeli al precettopremier, avevano tutti trascorso un Natale “di serenità ed orgoglio”, ma ciò non è stato sufficiente. “Serenità”, perché avevano ricevuto ampie rassicurazioni sulla proroga del loro contratto di lavoro fino al 30 giugno prossimo; “orgoglio”, perché impegnati a progettare ladel futuro, attraverso i fondi del Pnrr. Invecenon è stato. Nemmeno il tempo di festeggiare “pozzolanamente”, con due spari in aria, che su di loro si è abbattuta la nota n. 3919 del 28 dicembre u.s. del Ministero dell’Istruzione nonché del Merito (MIM). Indubbiamente il Ministero era armato (in senso ...