Lewis Hamilton | nuova fiamma per il campione della Mercedes | nome inaspettato

Sono sempre tante le notizie nel mondo della Formula 1: questa riguarda la Mercedes ed in particolare Lewis Hamilton Scoppia come un fulmine a ciel ... (sportnews.eu)

Il pilota della Mercedes, in vacanza per la fine della stagione, si è cimentato con lo skydiving nei cieli sopra Dubai. Ecco il video filmato e poi ... (247.libero)

Formula 1, batosta per Lewis Hamilton : il pilota non ci è rimasto bene, ecco perché. lacrime per i tifosi , nessuno se l’aspettava. Il mondiale 2023 ... (sportnews.eu)

LA PALESTRA DEI CAMPIONI - Conclusa l'esperienza nei kart, per i giovani piloti che sognano la Formula 1 e i successi die Max Verstappen l'ingresso nel mondo delle corse con una "vera"...Da campione iridato lo spagnolo passò poi alla McLaren, dove in coppia condette vita a una stagione 2007 ricca di tensione, colpi di scena e manovre non certo limpide. Stando a quanto ...La Mercedes ha un gioiello in casa, un diamante ancora grezzo, che però rischia di opacizzarsi e prendere polvere. George Russell è un talento fuori dal comune, classe '98, dell'infornata fortunata di ...L'ex pilota britannico ha invitato il suo connazionale a proseguire con la McLaren, evitando un possibile approdo in Red Bull accanto a Verstappen.