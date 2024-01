L' euro è una moneta senza politica | Paragone demolisce il progetto Ue

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Venticinque anni di, diunica. Tre quarti di secolo. Eppure le ricorrenze si sono ridotte a poca cosa: strano se pensiamo che launica era stata salutata come il passo più importante, come lache avrebbe creato glipei prima ancora dell'pa. Evidentemente non era il caso di accendere troppi riflettori su un'operazionepilotata troppo dall'alto, che ha scollato ladalla finanza e che dalle logiche finanziarie non si è mai evoluta. L'altro giorno, Angelo Panebianco sul Corriere così analizzava: “Ma davvero l'pa, in questa fase storica, non è in grado di fare nulla di più e di meglio del patto di Stabilità? È questo l'unico atto solenne a cui affidiamo la guida ...