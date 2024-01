L’esperta del clima Ritchie | “Nessuna catastrofe o ansia da clima | viviamo…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La scienziata parla al quotidiano Il Foglio del suo libro che è contro l’ecoe soprattutto contro il catastrofismo ambientale Di lei parlano tutti ormai da anni. Viene vista come una specie di visionaria e non è soprattutto ben vista daitologi e da tanti scienziati che prefigurano catastrofi ambientali a breve. E’ una cultrice del saper vivere e adattarsi, ma allo stesso tempo Hannahè anche una scienziata di fama mondiale, nel senso che alcune sue cose e aluni suoi studi sono stati verificati e controfirmati anche da studiosi che non erano molto d’accordo con quello che sostiene. Nel senso che tante cose sull’ambiente alla fine si sono verificate come lei aveva detto qualche anno fa. Bill Gates, fondatore di Microsoft e uno degli uomini più influenti della storia moderna, di lei ne parla in modo ...