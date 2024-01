L' esercito di medici in fuga dagli ospedali | 7mila in meno nel 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il Servizio sanitario italiano continua a perdere pezzi e ilappena iniziato non sarà differenteanni precedenti, anzi. Prosegue infatti la "" dei, come denunciato da Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato deie dirigenti...

Dopo la cattura dell'ospedale Al-Shifa a Gaza City le Forze di difesa israeliane hanno porta to forniture e attrezzature mediche: "Inviati anche ... (today)

Le violenze e gli abusi dei coloni e dell'verso i palestinesi erano già aumentati prima del 7 Ottobre e il 2023, secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite, ha visto un nuovo record per ...Tra queste, iper i diritti umani, associazione israeliana che garantisce l'assistenza ... neppure una capanna, perché subito arrivano i bulldozer dell'e la demoliscono. E così i ...Il servizio 118 senza personale: al momento in Calabria mancano 104 dottori, 91 infermieri e ben 345 autisti alla guida dei mezzi di soccorso ...La professionista garantisce la continuità del servizio a Sacile. Per San Silvestro smaltita una dozzina di richieste ...