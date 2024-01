Lenny Kravitz live a Lucca e Perugia

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)torna in Italia e sceglie due festival d’eccezione per le uniche date italiane del Blue Electric Light Tour 2024. Eccole qui di seguito: 12 LUGLIO 2024SUMMER FESTIVAL PIAZZA NAPOLEONE 13 LUGLIO 2024– UMBRIA JAZZ ARENA SANTA GIULIANA Per informazioni e prenotazioni disabili: https://www.dalessandroegalli.com/site/tickets. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I Muse tornano in Italia: conto alla rovescia per i concerti di Roma e Milano The Killers: è uscito il nuovo singolo “Your Side Of Town” David Bowieper VH1 Storytellers: un’esibizione storica “Stormwatch”, l’album che segnò la fine di un’era per i Jethro Tull Alan Parsons, una leggenda del ...