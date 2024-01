“LEGGENDE METROPOLITANE” | una favola urbana degradata da fine gennaio nelle sale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dasaràcinematografiche “”, il film d’esordio di Stefano Meloncelli, già regista di oltre 200 videoclip musicali di artisti della scena rap, tra i quali Gue Pequeno e Vacca. Dove è visibile il nuovo trailer? Da oggi, mercoledì 3, è online il trailer, visibile al seguente link: https://youtu.be/ULT5ApYY3ls?si=z-OxUHOQVv 219s. La storia “”,prodotto da SnobLab a.c. in coproduzione con James Dean Movie e Portorico MNGMT, è unache oscilla tra verosimiglianza e assurdità, ambientata in una periferia del nord Italia. Il film è una moderna e divertente storia di periferia in ...

è una favola urbana degradata che oscilla tra verosimiglianza e assurdità, ambientata in una periferia del nord Italia: ecco trailer e data ...... che avesse un'inclinazione per le belle donne e conducesse una vita da bohémien e che, dicevano i maligni, ci fosse una bella contessa… 'Sono solo, inventate di sana ...“Leggende Metropolitane”,prodotto da SnobLab a.c. in coproduzione con James Dean Movie e Portorico MNGMT, è una favola urbana degradata che oscilla tra verosimiglianza e assurdità, ambientata in una ...La leggenda del “buco di Colgate” nasce come probabile reazione alle leggende metropolitane sull’operaio come sciocco, incapace e sostanzialmente stupido presentandolo invece come una persona umile ed ...