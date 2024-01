Lecce | Sansone e Pongracic lavorano a parte | le condizioni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lefisiche di, calciatori del, in vista del prossimo impegno di Serie A Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sullefisiche di. COMUNICATO – «Prosegue la preparazione dei giallorossi in vista del primo impegno ufficiale del nuovo anno, in programma sabato alle 18:00 con il Cagliari. Oltre a Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico D’Aversa non ha potuto contare su, che hanno svolto lavoro personalizzato. Domani allenamento mattutino all’Acaya».

