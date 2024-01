Lecce | dall'Olanda un nome nuovo per l'attacco

LIVE Atalanta-Lecce dalle 12.30 È una sfida cruciale per l'Atalanta, quella contro il Lecce, dopo la sconfitta in casa del Bologna. I bergamaschi hanno bisogno di... (calciomercato)

Atalanta Lecce - probabili formazioni : Scamacca dalla panchina Oggi alle ore 12:30 in campo per lunch match la sfida di Serie A tra Atalanta e Lecce, ecco le probabili formazioni Oggi alle ore 12:30 in campo per ... (calcionews24)

Minotti : «Inter-Lecce - classifica chiara. Il Milan fuori dallo scudetto» Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma, negli studi di Sky Sport ha commentato il post gara di Inter-Lecce e i tre punti conquistati da ... (inter-news)

Inter-Lecce - Inzaghi recupera un infortunato : partirà dalla panchina! Non solo cattive notizie per Simone Inzaghi: perde Lautaro Martinez ma recupera un infortunato. In Inter-Lecce dovrebbe partire dalla ... (inter-news)

D’Aversa - rammarico verso Inter-Lecce : «Spiace vederla dalla tribuna» Roberto D’Aversa ha parlato al DAZN nel post partita di Lecce-Frosinone, sfida vinta dai salentini per 2-1. Il tecnico ha parlato anche ... (inter-news)