Leao rompe il digiuno e ritrova l’amore di San Siro | ora il Milan può puntare a vincere un trofeo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 2024-01-03 00:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Nella festa delalla fine è Rafaelquello che si è divertito di più. Perché il gol del 4-1 valeva poco nel computo della partita ma tanto, tantissimo a livello personale. Il talento portoghese ha spezzato unche durava dal 7 novembre scorso quando aveva giocato una partita sensazionale e realizzato una rete contro il PSG in Champions League. AMORE CONFERMATO – Il, questo, non può prescindere da. Nella prima parte della stagione ci ha pensato Pulisic a non far pesare i numeri meno impattanti del numero 17 rossonero. Va ricordato però che per un mese abbondante era rimasto fermo ai box e non è sempre così facile recuperare la migliore ...