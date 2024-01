Leao | “Il Milan mi ha aiutato | un orgoglio indossare la fascia da capitano”

E' una serata da sogno per Chaka Traoré , che contro il Cagliari ha segnato il primo gol con la maglia del Milan . Uno dei gioielli... (calciomercato)

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Cagliari , partita degli ottavi di Coppa Italia 2023-2024 (pianetamilan)

Rafael Leao , attaccante del rossonero, ha pubblicato su X un bel messaggio per i tifosi del Diavolo dopo Milan-Cagliari . Ecco il post (pianetamilan)

Si è sbloccato Rafael Leao . L'attaccante del Milan ha segnato nella vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro il Cagliari e dopo il... (calciomercato)

Chi è Francisca Silva Grelmos, la presunta fidanzata di RafaeldelLa serata di Coppa Italia ha fatto stropicciare gli occhi dei tifosi rossoneri presenti al 4 - 1 rifilato dalal Cagliari. Tanti i motivi di tornare a casa col cuor felice: la ...non è certo un problema per il, ma una risorsa. Rafa anche quando gioca male e butta quei palloni in mezzo diventa comunque pericoloso, ma servirebbe qualcuno che riempie l'area di rigore ...L'attaccante rossonero ha postato un messaggio da brividi sui social dopo l'esordio di ieri sera nella sfida di Coppa Italia ...Jovic è il miglior marcatore della Serie A, l'attaccante del Milan sta vivendo una rinascita nell'ultimo mese.