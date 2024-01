Le peggiori partite del 2023

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) All’inizio usavamo questo spazio di fine anno solo per celebrare le miglioridell’anno. Ricordare quei giorni in cui il calcio sembra dipinto da Caravaggio, scritto da Hemingway, reso slogan da Don Draper. A quei momenti di spettacolo indimenticabili risponde però tutta una giungla fittissima dimediocri, di pomeriggi plumbei in cui il calcio sembra l’invenzione di qualche sadico torturatore: 90 minuti in cui 22 uomini si contendono un pallone troppo piccolo in uno spazio troppo grande potendo usare solo i piedi. Eppure questefanno parte di noi, della nostra esperienza da calciofili. È difficile spiegarne le ragioni in un mondo in cui la soglia di attenzione è sempre più bassa: forse è semplicemente il fatto che la noia è la parte più pura delle nostre vite o forse è il nostro amore per il niente, un ...