Le geopolitica delle miniere sottomarine e gli sforzi per scongiurare il dominio cinese

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A dicembre il governo e il parlamento della Norvegia hanno trovato un accordo per autorizzare l’esplorazione dei fondali artici alla ricerca di metalli per la transizione energetica: cobalto per le batterie, terre rare per le turbine eoliche, rame per i cavi elettrici. Le attività si svolgeranno in un’area grande quasi quanto l’Italia situata tra il mare di Barents e il mare di Groenlandia, vicino alle isole Svalbard, che dovrebbe ospitare ricchi depositi. La Norvegia vuole essere la prima Nazione del pianeta a estrarre minerali dai fondali su scala commerciale, e garantisce di farlo in modo «responsabile e sostenibile». La sostenibilità promessa non vuole essere solo ambientale, ossia di attenzione all’ecosistema, ma anche politica: Oslo pensa – e non è l’unica a farlo – che il seabed mining permetterà all’Occidente di ridurre la dipendenza dalla Cina, che oggi domina le filiere di ...