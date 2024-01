Le foto del make up da spia di Dua Lipa | direttamente dal set di Argylle

Leggi su amica

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Quello di Duasarà un debutto in grande stile: dal 2 febbraio 2024, infatti, la cantante sarà al cinema con– La super, prima vera esperienza cinematografica dopo l’apparizione in Barbie di Greta Gerwing. Ad accompagnarla sul grande schermo Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard e… un inaspettato caschetto biondo. Una tinta platino che racconta la personalità del suo personaggio, LaGrange, che – dalle prime immagini – appare come una moderna bond girl, avvolta in un abito d’oro firmato Versace e con unghie laccate di rosso. Un abbinamento da femme fatale completato da un bob voluminoso con riga laterale e ciuffo, che lascia appena intravedere gli occhi della cantante di Houdini. Un look d’effetto, ...