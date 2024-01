Le fiction Rai che vedremo nell’inverno 2024 | da DOC 3 a La Storia e Don Matto 14

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sarà un inverno pieno diRai: ecco quelle chenei primi mesi del. Da grandi ritorni alle novità, scopriamo insieme cosa ci attende. Si parte lunedì 8 gennaio con La, che proseguirà ogni settimana fino al 23 gennaio, quando andrà in onda l’ultima puntata (eccezionalmente di martedì). La serie è tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante e vede Jasmine Trinca nei panni di Ida Ramundo, madre vedova del quindicenne Nino che vive a Roma durante la Seconda guerra mondiale. La donna è di origine ebraica e nasconde a tutti la sua identità. Le cose peggiorano quando viene violentata da un soldato tedesco e, successivamente, scopre di essere incinta. La famiglia è scossa da altri eventi: Nino, adulto, decide di partire per il fronte per combattere i fascisti, lasciando sua madre col piccolo Useppe. ...

