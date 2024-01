Le Dolomiti e il mega-impianto a fune | il piano neve del Veneto diceva | “Effetti negativi | non si può fare” E ora la Regione vuole modificarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Accertate le conclusioni negative della valutazione dell’incidenza, non è possibile realizzare gli interventi previsti dalper il collegamento Civetta-Giau, in quanto le informazioni acquisite attestano chesono possibili a carico degli habitat costituenti la Rete Natura 2000 dei siti SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin, nonché a carico delle specie animali e vegetali”. Basterebbe questa conclusione, lapidaria e apparentemente definitiva, per bloccare qualsiasi velleità di realizzare unin alta quota, per portare gli sciatori dal Civetta alle Cinque Torri. Il fatto è che il giudizio appartiene aldecennale, scaduto a fine 2023 e che lasta cercando di modificare. ...