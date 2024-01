Le auto più vendute a dicembre 2023 | la classifica

Life&People.it | Sarà un anno ricco di novità per il mercato delle auto ; il 2024 riserva una serie di uscite molto interessanti, con un’offerta ... ()

TRASPORTI. Su Brebemi gli aumenti più significativi e niente agevolazioni per i possessori di Telepass. Sulla A4 (Milano-Brescia) rincari quasi ... (ecodibergamo)

L’aumento delle tariffe segue l’andamento dell’inflazione, cresciuta nell’ultimo periodo. Le nuove tariffe saranno in vigore fino a fine marzo, poi ... (dday)

In attesa dei dati finanziari, Tesla chiude un ottimo 2023 per ciò che riguarda produzione e consegna di vetture. La crescita rispetto al 2022 è a ... (dday)

Dal nuovo lavoro di Sorrentino alle prove alla regia degli attori, ai film dei grandi maestri. Le uscite in programma (vanityfair)

...urbana in chiave ambientalmente sostenibile e alla promozione della mobilità alternativa all'. ...su questa strada e investire su campagne di sensibilizzazione per rendere consapevoli ancora...... durante le feste e i ponti raggiungere la Liguria (o anche solo viaggiare da una parte all'altra del suo territorio, ad esempio da Imperia fino a Genova) usando l'sta diventando sempre...