Lazio | Sarri naviga verso Udine | differenziato per Immobile e Luis Alberto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Doppia seduta di allenamento per lache, nel quartier generale di Formello, sta preparando la sfida all’se di domenica pomeriggio. Contro i bianconeri saranno ancora assentiche però, nella giornata odierna, sono scesi in campo per una seduta differenziata: il capitano si è visto al mattino per una sgambata, lo spagnolo ha invece testato la propria condizione nel pomeriggio. Per entrambi prosegue il protocollo riabilitativo con l’attaccante che spera di tornare disponibile, seppur non al 100%, per i quarti di finale di Coppa Italia mentre per il centrocampista, seppur difficile, l’obiettivo è la Final Four di Supercoppa Italiana. Ormai reintegrato in gruppo Romagnoli, che tornerà tra i convocati per la trasferta di, così come Pellegrini che non ...