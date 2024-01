Lazio | Isaksen ha sorpassato Felipe Anderson | l' idea di Sarri

Il futuro della, per Felipe il rinnovo appare lontano, c'è anche l'ombra della Juve sullo sfondo. Sarri deve pensare all'oggi e al domani, se va intrapreso un nuovo ciclo "verde" va ...ROMA - Riprendono gli allenamenti a Formello per ladi Maurizio Sarri. All'appello mancavano ...con Vecino contro l'Udinese mentre davanti ancora chance per Castellanos con Zaccagni e...Il tecnico a Udine può dare continuità al danese, è l’ala su cui si punta anche per il futuro. Sul brasiliano pesano crisi di rendimento e rinnovo lontano ...RASSEGNA STAMPA - Ventata di aria fresca sulla fascia destra. Lazio - Frosinone è stato un vero e proprio spartiacque nella stagione dell'attacco biancocelestre.