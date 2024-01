Lazio | Immobile anticipa il rientro?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Buone notizie per Sarri Una buona notizie per Maurizio Sarri ed i fantallenatori. Ciropotrebbere il. Il bomber e capitano biancoceleste è attualmente ai box per l'infortunio rimediato dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'ultima trasferta di campionato a Empoli. Ma per rivederlo in campo potremmo dover aspettare meno del previsto, cosa che invece non